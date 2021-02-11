Лукашенко: Россия была и будет стратегическим партнером и союзником Белоруссии

Россия была и будет стратегическим партнером и союзником Белоруссии. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко. Он также подчеркнул, что от единства Белоруссии и России зависит мирное и стабильное будущее региона, пишет ТАСС.

Лукашенко заявил о переломном периоде в Белоруссии

А ранее стало известно, что Александр Лукашенко намерен попросить Россию о кредите на сумму более 3 млрд долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. Отмечается, что во время планируемого визита Лукашенко в Сочи белорусский лидер обсудит доступ к средствам, которые Москва выделила для строительства Белорусской АЭС. Ранее российская сторона направила на строительство станции 10 млрд долларов, при этом Белоруссия использовала 4,5 млрд от общей суммы.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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