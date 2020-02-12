В Кремле прокомментировали слухи об объединении с Белоруссией
Утверждения о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин предлагал коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко слияние двух государств, не соответствуют действительности. С таким комментарием выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что в ходе встречи президенты обсуждали углубление интеграции в рамках Союзного государства, передает РИА Новости.
Ранее влиятельное американское агентство Bloomberg сообщило, что Путин якобы старался убедить Лукашенко сформировать «сверхдержаву» за счёт объединения двух стран. Агентство при этом ссылалась на неназванные источники, отмечает RT.
Согласно этим источникам, Путин поднял этот вопрос в конце прошлого года - за месяц до 15 января, когда президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, где он хотел объявить об объединении. Однако Лукашенко отказался от этого.
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