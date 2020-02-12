Белоруссия думает о сжиженном газе из США и подсчитывает убытки
Белорусский политолог в беседе с НСН рассказал, кто проиграет от поставок газа из США в Белоруссию.
США рассматривают возможность поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Белоруссию через Литву. Об этом заявил американский посол в Литве Роберт Гилкрист.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН признал, что такие поставки возможны.
«Вопрос цены этого газа. Когда Литва построила у себя терминал по приему сжиженного природного газа, то больше четверти газа туда пошла из России, а не из США. Поэтому если газ пойдет из Литвы, это не значит, что это будет американский газ. Потом, трубопроводный газ дешевле, чем танкерный СПГ. И Белоруссия сейчас платит по контракту, который хочет продлить, 127 долларов за тысячу кубометров — это меньше чем даже другие члены Евразийского союза. Издержки Белоруссии за этот газ минимальны», – заметил он.
Даже если Минску удастся переориентироваться на американский СПГ, на российскую экономику это не сильно повлияет.
«По российской экономике удара никакого не будет. Спрос на газ есть как в Европе, так и в Азии. Тем более до конца года должна быть введена в строй Белорусская АЭС, из-за чего потребление газа в республике сократится на треть. То есть Россия уже была готова к сокращению поставок», - напомнил Болкунец.
Напомним, ранее Россия и Белоруссия договорились о поставках газа в 2020 году по ценам 2019 года.
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