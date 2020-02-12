Белоруссия думает о сжиженном газе из США и подсчитывает убытки

Даже если Минску удастся переориентироваться на американский СПГ, на российскую экономику это не сильно повлияет.

«По российской экономике удара никакого не будет. Спрос на газ есть как в Европе, так и в Азии. Тем более до конца года должна быть введена в строй Белорусская АЭС, из-за чего потребление газа в республике сократится на треть. То есть Россия уже была готова к сокращению поставок», - напомнил Болкунец.

Напомним, ранее Россия и Белоруссия договорились о поставках газа в 2020 году по ценам 2019 года.

