Белоруссия думает о сжиженном газе из США и подсчитывает убытки

12 февраля 202019:17
Георгий Гагарин

Белорусский политолог в беседе с НСН рассказал, кто проиграет от поставок газа из США в Белоруссию.

США рассматривают возможность поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Белоруссию через Литву. Об этом заявил американский посол в Литве Роберт Гилкрист.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН признал, что такие поставки возможны.

«Вопрос цены этого газа. Когда Литва построила у себя терминал по приему сжиженного природного газа, то больше четверти газа туда пошла из России, а не из США. Поэтому если газ пойдет из Литвы, это не значит, что это будет американский газ. Потом, трубопроводный газ дешевле, чем танкерный СПГ. И Белоруссия сейчас платит по контракту, который хочет продлить, 127 долларов за тысячу кубометров — это меньше чем даже другие члены Евразийского союза. Издержки Белоруссии за этот газ минимальны», – заметил он.

РФ и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2020 год

Даже если Минску удастся переориентироваться на американский СПГ, на российскую экономику это не сильно повлияет.

«По российской экономике удара никакого не будет. Спрос на газ есть как в Европе, так и в Азии. Тем более до конца года должна быть введена в строй Белорусская АЭС, из-за чего потребление газа в республике сократится на треть. То есть Россия уже была готова к сокращению поставок», - напомнил Болкунец.

Напомним, ранее Россия и Белоруссия договорились о поставках газа в 2020 году по ценам 2019 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:БелоруссияСШАРоссия