В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отставкой президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, отметил важность любых действий, которые помогут стабилизации ситуации в стране.
Жээнбеков объявил об отставке на фоне протестов и политического кризиса в стране. Он отметил, что не хочет кровопролития, которое неизбежно произойдет, если протестующие начнут нападать на его резиденцию.
«Мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», - уточнил он.
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в эфире НСН, что президент поддался давлению только что назначенного премьера Садыра Жапарова и бросил свой пост. Он считает, что протесты в Киргизии продолжатся, потому что сторонники экс-президента Атамбаева пока чувствуют себя обделенными.
В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН заявил, что уход Жээнбекова может быть предпосылкой для стабилизации ситуации.
Между тем, узнав об отставке Жээнбекова, протестующие выдвинули требование распустить парламент.
Парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. Их итоги вызвали массовые протесты, премьер-министр и спикер парламента ушли в отставку. Новым премьером стал бывший депутат Садыр Жапаров. Президент сначала назвал назначение незаконным, но потом утвердил Жапарова в должности.
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