В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии

«Мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», - уточнил он.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в эфире НСН, что президент поддался давлению только что назначенного премьера Садыра Жапарова и бросил свой пост. Он считает, что протесты в Киргизии продолжатся, потому что сторонники экс-президента Атамбаева пока чувствуют себя обделенными.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН заявил, что уход Жээнбекова может быть предпосылкой для стабилизации ситуации.

Между тем, узнав об отставке Жээнбекова, протестующие выдвинули требование распустить парламент.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. Их итоги вызвали массовые протесты, премьер-министр и спикер парламента ушли в отставку. Новым премьером стал бывший депутат Садыр Жапаров. Президент сначала назвал назначение незаконным, но потом утвердил Жапарова в должности.

