Растерялся и бросил пост. В Госдуме назвали ошибки президента Киргизии

«Жээнбеков хоть и сослался, что не хотел проливать кровь, но в целом он растерялся и не продемонстрировал способности руководить Киргизией в сложных обстоятельствах. Он переоценил свои возможности, когда сурово расправился с Атамбаевым, а затем просчитался, назначив парламентские выборы в разгар пандемии. Многие события в Киргизии связаны с раздражением: риском карантина и прерванного сообщения с Россией», - отметил он.

Затулин считает, что премьеру приглянулся пост президента.

«Тем не менее, турбулентность сохраняется, так как незрелыми остаются государственные институты и политическая элита, которая не готова отложить претензии друг к другу и рискует целостностью страны», - сказал депутат.

По его словам, протесты в Киргизии продолжатся, потому что сторонники экс-президента Атамбаева пока чувствуют себя обделенными.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН заявил, что уход Жээнбекова может быть предпосылкой для стабилизации ситуации.

«Он был символом одной из сил, которые довольно жестко боролись за власть. Тем не менее, по Конституции Киргизии президент не является основной фигурой власти, там парламентское правление», - напомнил специалист.

Между тем, узнав об отставке Жээнбекова, протестующие выдвинули новое требование. Как пишет Sputnik Киргизия, митингующие призвали распустить парламент.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. Их итоги вызвали массовые протесты, премьер-министр и спикер паралмента ушли в отставку. Новым премьером стал бывший депутат Садыр Жапаров. Президент сначала назвал назначение незаконным, но потом утвердил Жапарова в должности.

