Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, говорится в тексте его обращения на сайте главы государства.
В тексте обращения отмечается, что ситуация в Бишкеке остается напряженной и близка к двустороннему конфликту.
«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается», - отмечается в обращении.
Жээнбеков объяснил, что не хочет кровопролития, которое неизбежно произойдет, если протестующие начнут нападать на его резиденцию.
«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», - написал он.
Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили правительственные здания.
Центризбирком отменил итоги выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. Действующий на тот момент премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ушли в отставку. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает протесты в Киргизии.
Как сообщало Ura.ru, Россия решила приостановить любую финансовую поддержку Киргизии до стабилизации политической ситуации в стране.
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