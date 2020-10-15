Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», - написал он.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили правительственные здания.

Центризбирком отменил итоги выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. Действующий на тот момент премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ушли в отставку. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает протесты в Киргизии.

Как сообщало Ura.ru, Россия решила приостановить любую финансовую поддержку Киргизии до стабилизации политической ситуации в стране.

