В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе
В Кремле призывают незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, ситуация на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха вызывает обеспокоенность многих стран. Он напомнил, что российский МИД находится в постоянном контакте с обеими сторонами конфликта, а президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло в субботу, 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.
В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.
Угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном существует, проблема в отношениях двух стран заключается в отказе признавать чужую идентичность, рассказал ранее в эфире НСН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
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