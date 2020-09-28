В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе

По словам Пескова, ситуация на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха вызывает обеспокоенность многих стран. Он напомнил, что российский МИД находится в постоянном контакте с обеими сторонами конфликта, а президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло в субботу, 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.

Угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном существует, проблема в отношениях двух стран заключается в отказе признавать чужую идентичность, рассказал ранее в эфире НСН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

