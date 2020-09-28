Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе
Власти Армении и Азербайджана не будут развязывать полномасштабную войну, так как это не выгодно ни одной из сторон, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
Он отметил, что сейчас можно говорить лишь об обострении конфликта. Косвенными причинами этого специалист называет непростую обстановку внутри стран. По его словам, в Азербайджане имеется напряжение в обществе из-за последствий коронавируса и падения цен на нефть, экономика находится в кризисе. Суздальцев считает, что это сказывается на политических элитах.
«На этом играет Армения, потому что (премьер Армении Никол – Прим. НСН) Пашинян, который пришел к власти в результате бархатной революции, называет (президента Азербайджана Ильхама – Прим. НСН) Алиева, который получил власть почти по наследству, диктатором", - отметил специалист.
Суздальцев отметил, что конфликт может решить Россия и Турция. Он напомнил, что Армения ждет поддержки от России, а Турция заинтересована в выгодном диалоге с Азербайджаном.
Возможно ли вмешательство России в эту ситуацию, НСН спросила у депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.
«Военное вмешательство России в конфликт пока не рассматривается, но российское присутствие на армянской базе в Гюмри является гарантией того, что военные действия не должны расширяться в масштабах. И все наши возможности должны быть приведены в полную боевую возможность, чтобы никому не пришло в голову раскачивать конфликт в Нагорном Карабахе. А конфликт этот опасен тем, что может дестабилизировать весь Кавказ», - отметил собеседник НСН.
Военные действия в Нагорном Карабахе начались в воскресенье. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
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