В Кремле прокомментировали идею освобождения всех русских городов на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цель специальной военной операции (СВО) России на Украине - спасение Донбасса от варварских актов со стороны киевской военщины.

Песков обозначил цель номер один спецоперации на территории Украины

Комментируя слова главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, призвавшего освобождать «все русские города» на Украине он также отметил, что цель СВО - «обеспечение безопасности и спасение людей».

«Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Пушилин, отвечая на вопрос о будущем Одессы, заявил, что на Украине «нужно освобождать все русские города», сообщает RT.

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ТЕГИ:ДонбассДмитрий ПесковСпецоперация
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