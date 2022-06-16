Песков обозначил цель номер один спецоперации на территории Украины
Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что целью номер один военной спецоперации на территории Украины является защита Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.
Как утверждает Песков, «все больше людей не желает связывать свое будущее с Киевом по мере освобождения территорий».
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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