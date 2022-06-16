Песков обозначил цель номер один спецоперации на территории Украины

Как утверждает Песков, «все больше людей не желает связывать свое будущее с Киевом по мере освобождения территорий».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.





