Постпред Гатилов: США пытаются запугать Россию и Китай в сфере контроля ядерного оружия

США пытаются запугать Россию и Китай и заставить страны участвовать в инициативе о переговорах по контролю над ядерными вооружениями. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.

Как отметил дипломат, Вашингтон вливает огромные средства в модернизацию ядерной триады и рассчитывает действовать с позиции силы.

«И главная их задача – запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями», - указал Гатилов.

Постпред подчеркнул, что Москва в этих условиях предпринимает все необходимые действия для поддержания эффективности ядерного арсенала в интересах обеспечения своей безопасности. Россия никогда не поддастся на «ядерный шантаж».

Ранее Гатилов заявил, что РФ будет воспринимать размещение ядерного оружия близ общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии как непосредственную угрозу, требующую компенсационных контрмер, пишет Ura.ru.

