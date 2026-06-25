Постпред Гатилов: США пытаются запугать Россию и Китай в сфере контроля ядерного оружия
США пытаются запугать Россию и Китай и заставить страны участвовать в инициативе о переговорах по контролю над ядерными вооружениями. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, Вашингтон вливает огромные средства в модернизацию ядерной триады и рассчитывает действовать с позиции силы.
«И главная их задача – запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями», - указал Гатилов.
Постпред подчеркнул, что Москва в этих условиях предпринимает все необходимые действия для поддержания эффективности ядерного арсенала в интересах обеспечения своей безопасности. Россия никогда не поддастся на «ядерный шантаж».
Ранее Гатилов заявил, что РФ будет воспринимать размещение ядерного оружия близ общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии как непосредственную угрозу, требующую компенсационных контрмер, пишет Ura.ru.
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