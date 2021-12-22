В Кремле призвали не превращать в марафон переговоры по безопасности
Невозможно назвать точные сроки продолжения переговоров по гарантиям безопасности, важно, чтобы они не превратились в переговорный марафон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, факт затягивания переговоров или нацеленности их на конкретный результат будет очевиден. Песков отметил, что предложения России были сформулированы предельно четко.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru