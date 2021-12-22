В Кремле призвали не превращать в марафон переговоры по безопасности

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Лавров: переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности не могут быть бесконечными

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Депутаты ЛДПР попытались подарить Рашкину рога лося