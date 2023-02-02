В Кремле призвали не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине

«Предлагаю не преувеличивать значение такого ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играло бы такое ЧВК с таким названием», — указал представитель Кремля.

Ранее основатель американской ЧВК Энди Милберн объявил о ее роспуске, дав понять, что «Моцарт» может лишь сменить название и продолжить свою деятельность на Украине.

Между тем СМИ сообщили, что миссия «Моцарта» на Украине провалилась из-за тяги бойцов к «киевским стриптиз-клубам, барам и к онлайн-знакомствам», напоминает «Свободная пресса».

