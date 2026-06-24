Таиланд приступил к клиническим испытаниям вакцины от рака
Таиланд начал клинические испытания персонализированной вакцины от рака, которая разработана с учетом биологических особенностей заболевания каждого пациента. Об этом пишет газета The Nation.
Над препаратом работают Государственная фармацевтическая организация (GPO), медицинский факультет Университета Чулалонгкорна и американская биотехнологическая компания Seqker Biosciences.
Отмечается, что клинические испытания вакцины сосредоточены на лечении рака молочной железы, желудка, толстой кишки. Препарат основан на данных генетического анализа раковых клеток пациента и предназначен для стимуляции иммунной системы организма, чтобы она могла более точно распознавать и атаковать такие клетки.
Издание указывает, что одна из главных задач проекта - повышение доступности высокотехнологичной помощи. В случае успешного испытания и запуска производства вакцины в Таиланде стоимость лечения для онкопациентов может стать ниже в четыре-пять раз по сравнению с терапией в США или Европе.
Между тем в России получили первые результаты лечения отечественной вакциной «Онкопепт» от колоректального рака, у пациентов выявили необходимый иммунный ответ, пишет Ura.ru.
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