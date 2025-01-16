В Кремле поприветствовали сделку по урегулированию в секторе Газа
Любое урегулирование, результатом которого является прекращение огня и страданий народа в секторе Газа, может только приветствоваться. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя информацию о сделке между Израилем и движением ХАМАС, он также призвал дождаться финального оформления соглашения.
Кроме того, Песков отметил, что Россия не принимала участия в переговорном процессе.
Ранее уходящий президент США Джо Байден заявил, что план сделки между Израилем и ХАМАС разработала и согласовала его команда, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru