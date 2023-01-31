В Кремле пообещали своевременно сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять дату послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
Накануне источник сообщил, что президент может огласить послание Федеральному собранию 20 или 21 февраля.
«Мы своевременно сообщим о дате послания», — подчеркнул Песков.
Как отметил представитель Кремля, работа по подготовке выступления Путина ведется.
Ранее Песков заявил, что усилия по подготовке послания президента Федеральному собранию не останавливались.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- «В работе». Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК
- Игорь Николаев попал в реанимацию с подозрением на инфаркт
- В Кремле обосновали правильность начала спецоперации
- Сервис OnlyFans закрыл доступ для россиян
- В Кремле пообещали своевременно сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию
- Рогов заявил, что ВСУ оставили первую линию обороны в Запорожской области
- В МИД Украины назвали неприемлемыми слова президента Хорватии о Крыме
- Порошенко признал популярность Путина среди мировых лидеров
- Президент Венгрии назвала российскую экономику одной из самых сильных в мире
- Минобороны РФ направило бронепоезд на передовую в зону спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru