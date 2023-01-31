В Кремле пообещали своевременно сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять дату послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

Накануне источник сообщил, что президент может огласить послание Федеральному собранию 20 или 21 февраля.

«Мы своевременно сообщим о дате послания», — подчеркнул Песков.

Как отметил представитель Кремля, работа по подготовке выступления Путина ведется.

Ранее Песков заявил, что усилия по подготовке послания президента Федеральному собранию не останавливались.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков
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