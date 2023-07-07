В Кремле понадеялись на доброе будущее в российско-финских отношениях
Россия рассчитывает на добрые отношения с Финляндией, когда сопредельная страна избавится от «ослепления русофобией». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что Песков дал комментарий по поводу слов президента Финляндии Саули Ниинистё, который назвал уход финских брендов с российского рынка неэффективным.
Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не вправе что-либо советовать главе Финляндии, которого выбрал близкий россиянам финский народ. По мнению Пескова, Россию и Финляндию объединяет доброе прошлое, возможно, в отношениях между двумя государствами наступит и доброе будущее.
Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит въезд для некоторых категорий россиян, в числе которых владельцы недвижимости, абитуриенты и деловые туристы, с 10 июля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru