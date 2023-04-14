Финляндия построит 75-километровую стену на границе с Россией
Власти Финляндии начали подготовку к возведению 75-километрового участка стены на границе с Россией. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник техотдела штаба пограничной охраны Яри Толппанен, сообщают СМИ.
По его словам, испытания тестового забора показали, что Финляндия может выдержать график строительства. Пограничники проверяли ограждение на зимние морозы и способность справиться с нагрузкой массы людей.
75-километровый участок Толппанен назвал основным. Там возведут ограждения и контрольно-пропускные пункты, уточнил он.
Финляндия 4 апреля вступила в НАТО. Граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru