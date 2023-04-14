Финляндия построит 75-километровую стену на границе с Россией

По его словам, испытания тестового забора показали, что Финляндия может выдержать график строительства. Пограничники проверяли ограждение на зимние морозы и способность справиться с нагрузкой массы людей.

75-километровый участок Толппанен назвал основным. Там возведут ограждения и контрольно-пропускные пункты, уточнил он.

Финляндия 4 апреля вступила в НАТО. Граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».

