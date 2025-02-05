В Кремле подтвердили переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине

В Кремле подтвердили, что переговоры с представителями новой американской администрации по Украине ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков: Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным

По его словам, консультации ведутся на уровне отдельных ведомств.

«В последнее время они интенсифицировались», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что пока не может рассказать, что-то конкретное.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, считает ли Владимир Путин Зеленского врагом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаСШАПереговорыРоссияДмитрий Песков

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