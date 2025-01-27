Песков: Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным

Москва пока не получала от Вашингтона сигналов по контактам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности встретиться с американским коллегой и «поговорить спокойно» по направлениям, представляющим интерес для сторон, напоминает RT.

Как отметил Песков, Россия еще не получала от США никаких сигналов и работает по своему графику.

«Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны», — рассказал представитель Кремля.

Песков допустил, что для контактов необходимо «определенное время».

