В Кремле подтвердили дату встречи Путина с конституционной группой

11 февраля 202012:37

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Владимир Путин планирует встретиться с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию в четверг, 13 февраля.

По данным сопредседателя группы Павла Крашенинникова, возглавляющего комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, в нижнюю палату уже поступило 138 предложений по корректировке Основного закона. В рабочей группе аккумулировано 400 инициатив.

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Первую встречу с членами рабочей группы Путин провел 16 января. Это произошло на следующий день после его послания Федеральному собранию, в котором президент озвучил идеи по изменению Конституции, отмечают «Известия».

Проект закона о поправках был одобрен Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение сначала планировалось 11 февраля, однако к документу стало поступать слишком много поправок. В результате, Совет Госдумы продлил срок внесения поправок до 14 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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