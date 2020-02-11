В Кремле подтвердили дату встречи Путина с конституционной группой
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Владимир Путин планирует встретиться с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию в четверг, 13 февраля.
По данным сопредседателя группы Павла Крашенинникова, возглавляющего комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, в нижнюю палату уже поступило 138 предложений по корректировке Основного закона. В рабочей группе аккумулировано 400 инициатив.
Первую встречу с членами рабочей группы Путин провел 16 января. Это произошло на следующий день после его послания Федеральному собранию, в котором президент озвучил идеи по изменению Конституции, отмечают «Известия».
Проект закона о поправках был одобрен Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение сначала планировалось 11 февраля, однако к документу стало поступать слишком много поправок. В результате, Совет Госдумы продлил срок внесения поправок до 14 февраля.
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