В Кремле подтвердили дату встречи Путина с конституционной группой

Первую встречу с членами рабочей группы Путин провел 16 января. Это произошло на следующий день после его послания Федеральному собранию, в котором президент озвучил идеи по изменению Конституции, отмечают «Известия».

Проект закона о поправках был одобрен Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение сначала планировалось 11 февраля, однако к документу стало поступать слишком много поправок. В результате, Совет Госдумы продлил срок внесения поправок до 14 февраля.

