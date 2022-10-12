В Кремле ожидают от Эрдогана инициативу по урегулированию на Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в рамках шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА) Владимир Путин встретится с турецким Коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.
По его словам, Анкара довольно успешно справляется с ролью посредника в контексте вопросов, связанных с Украиной, поэтому к этой встрече будет приковано особое внимание.
Он отметил, что в СМИ активно распространяют информацию о предложении Турции организовать возможные переговоры Москвы и Киева на своей территории, и в Кремле ожидают, что Анкары официально изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
«Думаю, можно ожидать, что Эрдоган официально изложит те предложения, которые сейчас множатся в СМИ. Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это всё пока что не более, чем сообщения в прессе», — заключил он.
Ранее Ушаков прокомментировал отказ президента России Владимира Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным крылатой фразой «никогда не говори никогда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Добровольцем для участия в военной операции можно стать на Госуслугах
- Школы одного из районов Курской области переведут на удаленку
- Группа «БИ-2» пообещала выпустить четыре альбома за полгода
- В Херсонской области совершили покушение на замглавы администрации Белозерки
- Новак: Россия проработает вопрос строительства дополнительных ниток «Турецкого потока»
- В Кремле ожидают от Эрдогана инициативу по урегулированию на Украине
- Путин встретился с дочерью Героя России Ольги Качуры
- Путин обсудит ситуацию на Украине с эмиром Катара в Астане
- Чехия запретит въезд в страну россиянам с туристическим шенгеном
- Медведев предупредил об ответе на использование ракет США против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru