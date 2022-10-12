В Кремле ожидают от Эрдогана инициативу по урегулированию на Украине

По его словам, Анкара довольно успешно справляется с ролью посредника в контексте вопросов, связанных с Украиной, поэтому к этой встрече будет приковано особое внимание.

Он отметил, что в СМИ активно распространяют информацию о предложении Турции организовать возможные переговоры Москвы и Киева на своей территории, и в Кремле ожидают, что Анкары официально изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине.

«Думаю, можно ожидать, что Эрдоган официально изложит те предложения, которые сейчас множатся в СМИ. Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это всё пока что не более, чем сообщения в прессе», — заключил он.

Ранее Ушаков прокомментировал отказ президента России Владимира Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным крылатой фразой «никогда не говори никогда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

