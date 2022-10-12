Путин обсудит ситуацию на Украине с эмиром Катара в Астане

По его словам, лидеры рассмотрят ситуацию в мире, в том числе на Ближнем Востоке.

«Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками по Украине, об этом тоже будет разговор», — отметил Ушаков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на отказ Зеленского от переговоров крылатой фразой, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

