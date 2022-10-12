Путин обсудит ситуацию на Украине с эмиром Катара в Астане

Президент РФ Владимир Путин в Астане проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в четверг, 13 октября в Астане на шестом саммите «Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии».

Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают РИА Новости.

СМИ: попытка Германии закупить газ у Катара вместо России обернулась провалом

По его словам, лидеры рассмотрят ситуацию в мире, в том числе на Ближнем Востоке.

«Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками по Украине, об этом тоже будет разговор», — отметил Ушаков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на отказ Зеленского от переговоров крылатой фразой, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаАстанаВладимир ПутинКатар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры