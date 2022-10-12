Путин обсудит ситуацию на Украине с эмиром Катара в Астане
Президент РФ Владимир Путин в Астане проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в четверг, 13 октября в Астане на шестом саммите «Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии».
Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают РИА Новости.
По его словам, лидеры рассмотрят ситуацию в мире, в том числе на Ближнем Востоке.
«Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками по Украине, об этом тоже будет разговор», — отметил Ушаков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на отказ Зеленского от переговоров крылатой фразой, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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