В Кремле ответили на заявление Киева о возможной «эскалации со стороны России»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия «имеет право передвигать войска внутри своей территории», сообщает ТАСС.

Лавров заявил об ответных мерах в случае введения новых санкций США

Комментируя заявления главы Минобороны Украины о якобы возможной «масштабной эскалации со стороны России» он отметил, что подобные перемещения не могут свидетельствовать о каком-либо нагнетании.

Ушаков добавил, что в этой связи России вновь стали угрожать санкциями. По его слова, на эти угрозы хорошо ответил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что подобные рестрикции «будут совершенно необычными и адскими».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сослался на мнение украинской разведки, которая, по его словам, считает, что в конце января 2022 года не исключена «масштабная эскалация со стороны России».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаРоссияЮрий Ушаков
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