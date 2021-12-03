Лавров заявил об ответных мерах в случае введения новых санкций США

Так он прокомментировал заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о санкциях против Кремля, «которых еще не было в прошлом». «Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем — будет видно», — сказал министр.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут без колебаний вводить санкции против РФ в случае эскалации напряженности на границе с Украиной. Кроме того, представитель Белого дома добавила, что в настоящее время США обсуждают ситуацию на российско-украинской границе с партнерами.

