Лавров заявил об ответных мерах в случае введения новых санкций США
Российские власти обязательно ответят в случае, если США введут «адские санкции» в отношении Москвы из-за Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Так он прокомментировал заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о санкциях против Кремля, «которых еще не было в прошлом». «Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем — будет видно», — сказал министр.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут без колебаний вводить санкции против РФ в случае эскалации напряженности на границе с Украиной. Кроме того, представитель Белого дома добавила, что в настоящее время США обсуждают ситуацию на российско-украинской границе с партнерами.
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