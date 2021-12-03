Глава Минобороны Украины заявил о возможной «эскалации со стороны России»
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в конце января 2022 года не исключена «масштабная эскалация со стороны России», сообщает ТАСС.
Выступая в Верховной раде министр сослался на мнение украинской разведки, которая, по его словам, считает вполне вероятным подобное развитие событий, однако такой сценарий не является обязательным.
«Наша разведка анализирует все сценарии, включительно самые худшие», - Резников.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риторика Киева наводит на мысль о том, что на Украине не исключают силового сценария для разрешения ситуации в Донбассе, сообщает RT.
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