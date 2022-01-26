В Кремле ответили на призывы США ввести санкции против Путина

Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против Путина в случае нападения РФ на Украину.

Комментируя призывы Вашингтона к ограничениям в отношении президента России, Песков отметил, что глава государства держит свои активы в банке «Россия», который и так находится под американскими санкциями.

«Смотрите, скажем так, не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости и так далее, и тому подобное, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что в связи с этим подобные ограничения будут «абсолютно не болезненны» для представителей высшего руководства страны.

