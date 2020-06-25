В Кремле ответили Лукашенко на обвинения во вмешательстве в его выборы

Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других государствах. Об этом в четверг, 25 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения белорусского президента Александра Лукашенко.

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«Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии», - цитирует Пескова «Свободная пресса».

Ранее Лукашенко заявил, за белорусской оппозицией стоят Россия и Польша. При этом он пообещал поднять вопрос о «вмешательстве» Москвы во внутренние дела Белоруссии в ходе разговора с Владимиром Путиным.

Белорусский президент добавил, что «применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа», передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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