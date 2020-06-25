В Кремле ответили Лукашенко на обвинения во вмешательстве в его выборы

«Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии», - цитирует Пескова «Свободная пресса».



Ранее Лукашенко заявил, за белорусской оппозицией стоят Россия и Польша. При этом он пообещал поднять вопрос о «вмешательстве» Москвы во внутренние дела Белоруссии в ходе разговора с Владимиром Путиным.



Белорусский президент добавил, что «применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа», передает RT.

