В Кремле ответили Лукашенко на обвинения во вмешательстве в его выборы
Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других государствах. Об этом в четверг, 25 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения белорусского президента Александра Лукашенко.
«Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии», - цитирует Пескова «Свободная пресса».
Ранее Лукашенко заявил, за белорусской оппозицией стоят Россия и Польша. При этом он пообещал поднять вопрос о «вмешательстве» Москвы во внутренние дела Белоруссии в ходе разговора с Владимиром Путиным.
Белорусский президент добавил, что «применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа», передает RT.
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