Троешник демократии. Шушкевич о модели Лукашенко

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН объяснил, как надо понимать слова Лукашенко о демократии в Белоруссии.



Ни в одной стране мира нет такой демократии, как ее понимают в Белоруссии. Такое заявление сделал президент республике Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».

«Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», - заявил он, напомнив о борьбе с протестами во Франции и США.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил, как надо относиться к словам Лукашенко.

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«Лукашенко не понимает, что такое демократия. И вещи, которые ему не нравятся, он выдает за какую-то нашу модель. Нет такой модели. Он неуч и хам, троешник жалкий, никогда прилично не занимался. И свое примитивное, убогое желание править и неумение управлять он выдает за нашу своеобразную модель. У нас мерзопакостная модель, когда все права человека попираются. Лукашенко считает, что он вправе применять те методы, которые уже применялись, например, в Узбекистане. У нас давно подавлены права человека. И некоторых соседей это устраивает, потому что им удобнее иметь дело с одним Лукашенко, чем с нормальным парламентом. Он опирается на клан чиновников и силовиков. Думаю, в итоге он плохо кончит», - отметил политик.

По его мнению, не лучше ведет себя российское руководство, признавая те выборы, которые ни одна цивилизованная страна не признала.

«Это поддержка диктатора», - подчеркнул Шушкевич.

Ранее Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил, зачем Лукашенко понадобилось увольнять правительство.

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Фото: www.belta.by
ТЕГИ:Станислав ШушкевичБелоруссияАлександр Лукашенко
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