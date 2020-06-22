Троешник демократии. Шушкевич о модели Лукашенко

Ни в одной стране мира нет такой демократии, как ее понимают в Белоруссии. Такое заявление сделал президент республике Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».

«Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», - заявил он, напомнив о борьбе с протестами во Франции и США.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил, как надо относиться к словам Лукашенко.