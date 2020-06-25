Лукашенко пожалуется Путину на вмешательство Москвы в дела Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным «вмешательство» Москвы и Варшавы во внутренние дела республики.

«Ясно, что там за ними (оппозицией - НСН) кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают», - заявил Лукашенко, добавив, что намерен поднять этот вопрос в ходе переговоров с Путиным.



Ранее Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию спонсируют некие олигархи из России. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что олигархов в РФ нет.



Напомним, 9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. На прошлой неделе в Минске был задержан главный конкурент Лукашенко - экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. На него заведено уголовное дело, передает Ura.ru



Кроме того, вскоре был задержан и сын Бабарико — Эдуард. Отца и сына обвиняют в том, что своими действиями они создали «угрозу национальной безопасности» Белоруссии, отмечает RT.

