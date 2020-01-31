В Кремле ответили Эрдогану на обвинения по Сирии
Россия в полном объёме выполняет взятые на себя обязательства по так называемой Идлибской зоне деэскалации в Сирии, однако обстановка там остаётся непростой. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который утверждал, что Москва якобы нарушает эти договоренности.
«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны. Вместе с тем, мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего», - цитирует Пескова ТАСС.
По словам пресс-секретаря, на этой сирийской территории до сих пор группируется большое число боевиков, которые регулярно пытаются организовать наступление на позиции правительственных сил, а также атакуют российскую базу в Хмеймиме.
Ранее Анкара и Москва объявили о введении в зоне Идлиба режима прекращения огня, начиная с 12 января.
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