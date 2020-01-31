В Кремле ответили Эрдогану на обвинения по Сирии

31 января 202014:16

Россия в полном объёме выполняет взятые на себя обязательства по так называемой Идлибской зоне деэскалации в Сирии, однако обстановка там остаётся непростой. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который утверждал, что Москва якобы нарушает эти договоренности.

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«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны. Вместе с тем, мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего», - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря, на этой сирийской территории до сих пор группируется большое число боевиков, которые регулярно пытаются организовать наступление на позиции правительственных сил, а также атакуют российскую базу в Хмеймиме.

Ранее Анкара и Москва объявили о введении в зоне Идлиба режима прекращения огня, начиная с 12 января.

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ФОТО: Идлиб
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