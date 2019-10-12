Сатановский: Россия в Сирии сыграла на опережение

Президент России Владимир Путин назвал условия вывода войск из Сирии. По его словам, это станет возможным сразу после того, как власти Дамаска сообщат, что больше не нуждаются в помощи Москвы.

Глава государства добавил, что Сирия должна быть освобождена от иностранных военных. Кроме того, по его словам, должна сохраняться и территориальная целостность республики.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью НСН отметил, что «заявление российского президента не для того сделано, чтобы надеяться, что кто-то на него будет реагировать». При влиянии на ситуацию в Сирии разных стран Россия продемонстрировала собственные мирные цели в регионе.

«Россия в данном случае сыграла на опережение, предъявив себя миру как государство мирное, которое не претендует на какую-либо аннексию территории какой бы то ни было страны, и, выполнив свои функции по борьбе с основными террористическими группами вполне готово уйти», - заявил эксперт.