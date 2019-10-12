Сатановский: Россия в Сирии сыграла на опережение
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью НСН пояснил последствия заявления президента Путина о готовности вывести российские войска из Сирии на ситуацию в регионе.
Президент России Владимир Путин назвал условия вывода войск из Сирии. По его словам, это станет возможным сразу после того, как власти Дамаска сообщат, что больше не нуждаются в помощи Москвы.
Глава государства добавил, что Сирия должна быть освобождена от иностранных военных. Кроме того, по его словам, должна сохраняться и территориальная целостность республики.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью НСН отметил, что «заявление российского президента не для того сделано, чтобы надеяться, что кто-то на него будет реагировать». При влиянии на ситуацию в Сирии разных стран Россия продемонстрировала собственные мирные цели в регионе.
«Россия в данном случае сыграла на опережение, предъявив себя миру как государство мирное, которое не претендует на какую-либо аннексию территории какой бы то ни было страны, и, выполнив свои функции по борьбе с основными террористическими группами вполне готово уйти», - заявил эксперт.
Евгений Сатановский считает, что в условиях, когда Сирия раздираема соседними государствами в собственных интересах, сдерживать их напор Дамаску помогают именно российские военные.
«У всех остальных в Сирии свои интересы. Сирия продолжает быть объектом повышенного внимания соседей на тему свержения президента Асада или установления буферных зон. Так что, об уходе кого бы то ни было с территории Сирии говорить не приходится. А раз это так, российские военные базы являются единственной гарантией существования режима в Дамаске. Хотя – ради бога! – мы готовы уйти», - отметил президент Института Ближнего Востока.
Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН рассказала о возможностях защиты турецких военных в Сирии силами РФ.
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