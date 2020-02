В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными новые обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы в США. Он напомнил, что российская сторона неоднократно отвергала подобные претензии, но они продолжают появляться с «маниакальным упорством».

Представитель Кремля вновь обозначил позицию Москвы: никакого вмешательства не было и нет, Россия в чужие внутренние дела не вмешивается, передает РИА Новости.

Разговоры о «российском вмешательстве» ходили в США с момента избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году. Тема снова набирает популярность в преддверии выборов 2020 года. Источники издания The New York Times утверждали, что Россия хочет содействовать переизбранию Трампа, The Washington Post писала о желании Москвы «помочь» Берни Сандерсу.

Посольство РФ в США назвало «данные» о вмешательстве мифом.