Новости за ночь: Посольство назвало мифом данные о «вмешательстве» России в выборы в США

В посольстве России прокомментировали обвинения о «вмешательстве» Москвы в выборы США. На странице диппредставительства в Facebook отмечается, что Россия выражает обеспокоенность в связи с новыми обвинениями. По мнению дипломатов, происходит раскрутка «новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» России в выборы США», которую политические силы Вашингтона используют для достижения своих целей. Также диппредставительство напомнило, что Россия не вмешивается во внутренние процессы других стран, призвав политиков прекратить голословные обвинения.

RT напоминает, члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой ввести новые санкции по отношению к России якобы за вмешательство в президентские выборы.