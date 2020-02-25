Новости за ночь: Посольство назвало мифом данные о «вмешательстве» России в выборы в США
В посольстве России прокомментировали обвинения о «вмешательстве» Москвы в выборы США. На странице диппредставительства в Facebook отмечается, что Россия выражает обеспокоенность в связи с новыми обвинениями. По мнению дипломатов, происходит раскрутка «новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» России в выборы США», которую политические силы Вашингтона используют для достижения своих целей. Также диппредставительство напомнило, что Россия не вмешивается во внутренние процессы других стран, призвав политиков прекратить голословные обвинения.
RT напоминает, члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой ввести новые санкции по отношению к России якобы за вмешательство в президентские выборы.
Напомним, в США начались предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, которые пройдут 3 ноября.
Режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН отметил, что пребывание Трампа на посту президента в течение этих четырех лет открыло очень интересную особенность в американской политической системе.
«Выяснилось, что, собственно, президент по большому счету мало что значит в Америке. Трамп был настолько зажат финансовой олигархией, военно-промышленным комплексом, системой разведок Штатов, что фактически ничем не руководил и ничего не предпринимал. Как бы не закончились эти выборы, это имеет для нас значение, посмотрим, что случится третьего ноября», - уточнил гендиректор киноконцерна «Мосфильм»
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