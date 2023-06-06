В Кремле отвергли обвинения в причастности России к подрыву Каховской ГЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно отвергают обвинения в причастности России к подрыву Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.
По его словам, всю ответственность за произошедшее несут власти Украины..
«Мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идёт о преднамеренной диверсии... которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева», - заключил представитель Кремля.
Ранее в оперативных службах Херсонской области заявили, что удар по Каховской ГЭС ночью наносили, предположительно, из РСЗО «Ольха», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте
- Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах
- Более 50 автобусов для эвакуации жителей прибыли в прибрежные районы Херсонской области
- Экс-главу Минздрава Херсонской области уличили в хищении зарплат на 26,5 миллиона рублей
- В Британии назвали военным преступлением подрыв Каховской ГЭС
- Собянин объявил о старте нового этапа проекта «Списанные книги»
- Власти Херсонской области эвакуируют жителей
- СМИ: «Формула-1» не вернется в ЮАР из-за связи страны с Россией
- Песков связал диверсию на Каховской ГЭС с провалом украинского наступления
- Украинский генерал Наев: Подтопление территории не помешает наступлению ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru