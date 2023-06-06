В Кремле отвергли обвинения в причастности России к подрыву Каховской ГЭС

По его словам, всю ответственность за произошедшее несут власти Украины..

«Мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идёт о преднамеренной диверсии... которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева», - заключил представитель Кремля.

Ранее в оперативных службах Херсонской области заявили, что удар по Каховской ГЭС ночью наносили, предположительно, из РСЗО «Ольха», сообщает RT.

