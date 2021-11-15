В Кремле оценили заявления госсекретаря США о миграционном кризисе

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС призван отвлечь внимание от действий России на Украине, неверно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Обвинять Лукашенко в миграционном кризисе неправильно

Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Песков заявил, что Кремль оценивает заявление Блинкена как неверную трактовку ситуации с миграционным кризисом.

Ранее Блинкен заявил, что белорусские власти «цинично» используют «уязвимых мигрантов», чтобы отвлечь внимание от действий Москвы на границе с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:СШАМигрантыБелоруссияДмитрий Песков
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