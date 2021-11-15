Песков: Обвинять Лукашенко в миграционном кризисе неправильно
Возлагать вину за миграционный кризис на границах Белоруссии и европейских стран на президента республики Александра Лукашенко неправильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, ситуация на границе «не создается Лукашенко»: мигранты, которые хотят получить убежище в ЕС, сами прибывают в Европу.
«Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали... Поэтому здесь возлагать всю вину в ситуации на границе на президента Лукашенко и на белорусскую сторону — это совершенно неверно», — цитирует Пескова РИА Новости.
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