В Кремле оценили возможность участия Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал возможность выдвижения Владимиром Путиным своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. Песков напомнил в связи с этим, что поправка о возможности Путина баллотироваться через 4 года не будет голосоваться обособленно, передает RT.

Как напомнил пресс-секретарь, на всероссийское голосование выставлен весь пакет поправок к Конституции в целом. Песков также напомнил вчерашнее выступление Путина в Госдуме, в ходе которого тот не упомянул о каком-либо решении по 2024 году. Наоборот президент тогда подчеркнул, что до этого срока «ещё куча времени - будет 2024 год - тогда посмотрим».

«Не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать», - призвал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что глава государства находится в начальной стадии своего президентского срока.

По словам Дмитрий Пескова, участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году будет зависеть от ряда факторов. В частности, от ситуации в мировой экономике, последствий пандемии коронавируса, также региональных конфликтов, отмечает РИА ФАН.

Песков также объяснил согласие Путина с инициативой депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. По словам пресс-секретаря, это обусловлено необходимостью обеспечения стабильности власти в условиях нестабильной мировой ситуации.

