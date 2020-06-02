В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование по Конституции
В администрации президента РФ не считают, что «остатки эпидемиологической ситуации» негативно скажутся на явке на голосование по поправкам к Конституции 1 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.
По словам представителя Кремля, к тому моменту пройдёт ещё «два карантинных периода», и ситуация с коронавирусом существенно улучшится. Она постепенно улучшается и сейчас, отметил Песков.
Президент России Владимир Путин утвердил новую дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июня. Досрочное голосование стартует за неделю до этой даты, то есть сразу после проведения парада Победы 24 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru