В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование по Конституции

В администрации президента РФ не считают, что «остатки эпидемиологической ситуации» негативно скажутся на явке на голосование по поправкам к Конституции 1 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

«Обнулению глубоко фиолетово». Политолог оценил голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

По словам представителя Кремля, к тому моменту пройдёт ещё «два карантинных периода», и ситуация с коронавирусом существенно улучшится. Она постепенно улучшается и сейчас, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин утвердил новую дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июня. Досрочное голосование стартует за неделю до этой даты, то есть сразу после проведения парада Победы 24 июня.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГолосованиеКонституцияКремль
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