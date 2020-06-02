В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование по Конституции

По словам представителя Кремля, к тому моменту пройдёт ещё «два карантинных периода», и ситуация с коронавирусом существенно улучшится. Она постепенно улучшается и сейчас, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин утвердил новую дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июня. Досрочное голосование стартует за неделю до этой даты, то есть сразу после проведения парада Победы 24 июня.

