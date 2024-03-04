В Кремле оценили разговор офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту

Контекст разговора офицеров бундесвера Германии про возможные ракетные удары по Крымскому мосту свидетельствует о прямой вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украины. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, из записи беседы следует однозначный вывод о том, что представители военного командования ФРГ конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по территории России. Песков также отметил, что Москва рассчитывает ознакомиться с итогами проверки появления записи данного разговора, которую пообещал провести Канцлер Германии Олаф Шольц.