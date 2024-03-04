В Кремле оценили разговор офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту

Контекст разговора офицеров бундесвера Германии про возможные ракетные удары по Крымскому мосту свидетельствует о прямой вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украины. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, из записи беседы следует однозначный вывод о том, что представители военного командования ФРГ конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по территории России. Песков также отметил, что Москва рассчитывает ознакомиться с итогами проверки появления записи данного разговора, которую пообещал провести Канцлер Германии Олаф Шольц.

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера. Они обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. После этого Минобороны ФРГ подтвердило, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Немецкий политолог Александр Рар отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что был удивлён фактом утечки информации с переговоров военного руководства ФРГ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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