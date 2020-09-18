В Кремле оценили меры поддержки экономики в пандемию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что принятые в России меры поддержки экономики во время пандемии коронавируса были своевременными и эффективными.
Представитель Кремля сравнил российские меры поддержки с зарубежным опытом. По его словам, показатели, в том числе роста безработицы, по США и ЕС куда выше, чем в России, что говорит об эффективности политики властей.
Песков также считает, что раздача во многих странах «вертолетных денег» не принесла никакой пользы экономике. «Это не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики», - подчеркнул он.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что во время пандемии власти могли потратить больше денег на поддержку как граждан, так и бизнеса. Он считает, что для этого надо было задействовать средства Фонда национального благосостояния.
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