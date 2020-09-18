В Кремле оценили меры поддержки экономики в пандемию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что принятые в России меры поддержки экономики во время пандемии коронавируса были своевременными и эффективными.

Представитель Кремля сравнил российские меры поддержки с зарубежным опытом. По его словам, показатели, в том числе роста безработицы, по США и ЕС куда выше, чем в России, что говорит об эффективности политики властей.