Кремль оценил призыв Кудрина дать россиянам больше денег
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что государство могло бы выделить больше средств на помощь гражданам и бизнесу в условиях пандемии.
По оценке представителя Кремля, комплекс принятых мер поддержки был тщательно выверен и эффективен. По словам Пескова, эти меры максимально снизили негативные последствия кризиса.
«Это наглядно видно в показателях падения экономики, роста безработицы по сравнению с другими странами», — пояснил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос URA.RU. Песков также утверждал, что страны, которые тратили гораздо больше средств и раздавали населению так называемые «вертолетные» деньги, не показали особой эффективности в борьбе с кризисом.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что во время пандемии власти могли потратить больше денег на поддержку как граждан, так и бизнеса. Он считает, что для этого надо было задействовать средства Фонда национального благосостояния.
Кудрин предложил нарастить помощь в дальнейшем, в частности, расширить программы поддержки бедного населения. По словам главы СП, помочь можно было бы многим, при вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть,
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