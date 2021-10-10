В Кремле отреагировали на заявления офиса Зеленского по Крыму

Вопрос о принадлежности Крыма Россия с Украиной обсуждать не будет – этого вопроса для Кремля не существует. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Тема Крыма не может войти в повестку встречи президентов России и Украины

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», - заявил Песков в ответ на вопрос о готовности Кремля обсуждать этот вопрос с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».

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ФОТО: РИА Новости
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