В Кремле отреагировали на заявления офиса Зеленского по Крыму
Вопрос о принадлежности Крыма Россия с Украиной обсуждать не будет – этого вопроса для Кремля не существует. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», - заявил Песков в ответ на вопрос о готовности Кремля обсуждать этот вопрос с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru