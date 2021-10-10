В Кремле отреагировали на заявления офиса Зеленского по Крыму

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», - заявил Песков в ответ на вопрос о готовности Кремля обсуждать этот вопрос с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».

