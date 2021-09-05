Тема Крыма не может войти в повестку встречи президентов России и Украины

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров», - подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, но обратил внимание на отсутствие взаимной политической воли.

