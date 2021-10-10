Вернем Крым «за пять минут» - уверены на Украине

Вернуть Крым Украина может «за пять минут», а для остановки вооруженного конфликта в Донбассе остаточно одного звонка. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

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«Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации... И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем... Мы даем ей (России) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», - сказал Арестович.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разрешение командования вооруженными силами Украины открывать огонь по ополченцам в Донбассе свидетельствует о выходе Киева из Минских соглашений.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияПрисоединение Крыма К РоссииКрымУкраинаДонбасс
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