В Кремле отреагировали на слова вдовы Навального об «убийстве» ее мужа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление о том, что вдова оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорит об убийстве мужа в тюрьме, сообщает РИА Новости.
По его словам, «это не так».
По словам главы государства Владимира Путина, он был согласен на обмен Навального на людей, которые находятся в местах лишения свободы в странах Запада. Это было за несколько дней до его смерти.
Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа из-за оторвавшегося тромба. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский раскритиковал союзников из-за недальнобойности артиллерии
- Двадцать вагонов сошли с путей на Забайкальской ж/д после столкновения с авто
- КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
- В Кремле отреагировали на слова вдовы Навального об «убийстве» ее мужа
- Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов
- Путин лидирует на выборах с 87,21% голосов после обработки 90,01%
- Путин: Был согласен на обмен Навального
- Папа римский поздравил Путина с высокими результатами на выборах
- Песков: Путину доложили о лидерстве на выборах
- МВД РФ: нарушители транслировали на Украину порчу урн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru