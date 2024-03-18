В Кремле отреагировали на слова вдовы Навального об «убийстве» ее мужа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление о том, что вдова оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорит об убийстве мужа в тюрьме, сообщает РИА Новости.

Глава СВР Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью

По его словам, «это не так».

По словам главы государства Владимира Путина, он был согласен на обмен Навального на людей, которые находятся в местах лишения свободы в странах Запада. Это было за несколько дней до его смерти.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа из-за оторвавшегося тромба. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ОппозицияДмитрий ПесковАлексей Навальный

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