В Кремле отреагировали на слова вдовы Навального об «убийстве» ее мужа

По его словам, «это не так».

По словам главы государства Владимира Путина, он был согласен на обмен Навального на людей, которые находятся в местах лишения свободы в странах Запада. Это было за несколько дней до его смерти.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа из-за оторвавшегося тромба. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, передает «Радиоточка НСН».

