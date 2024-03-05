Глава СВР Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью

Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для телеканала «Соловьев Live».

Карлсон не исключил, что к смерти Навального могут быть причастны США или Украина

Так глава ведомства ответил на вопрос, был ли причастен к смерти Навального Запад. Нарышкин не увидел в произошедшем «какой-то специальный замысел».

«Скончался Навальный своей смертью, да», - цитирует Нарышкина «Свободная пресса».

Происходящее на Западе в связи со смертью блогера директор СВР назвал «сатанинскими плясками». Поведение некоторых политиков за рубежом глава ведомства счел аморальным и безнравственным.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа из-за оторвавшегося тромба. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Алексей НавальныйСергей Нарышкин

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