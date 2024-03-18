Путин: Был согласен на обмен Навального

Об этом он заявил во время общения с журналистами. Обсуждалась возможность обмена Навального на людей, которые находится в местах лишения свободы в странах Запада. Это было за несколько дней до его смерти.

Как отметил Путин, он был согласен при условии, что Навальный больше никогда не вернется в Россию. Говоря о гибели оппозиционера, президент заявил, что «такова жизнь».

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

