В Кремле отреагировали на отставку руководства Боливии во главе с Моралесом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с комментарием в связи с отставкой руководства Боливии. По словам представителя Кремля, Москва надеется, что политическая обстановка в Боливии будет развиваться в дальнейшем в соответствии с законом и без вмешательства сил извне.
Песков призвал к спокойствию и выразил надежду, что боливийский народ самостоятельно будет решать свою судьбу, передает RT. Ранее об уходе со своих постов объявили президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также председатели обеих палат парламента.
Вторая вице-спикер сената Жанин Аньес заявила, что полномочия главы государства переходят к ней. МИД России призвал все политические силы этой южноамериканской страны к поиску законного выхода из политического кризиса.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, Моралес не просил Москву об убежище, передает РИА ФАН. Песков уточнил, что Россия не имела никаких контактов ни с экс-главой Боливии, ни с его представителями.
По оценке Смоленской площади, события в Боливии развивались по лекалам срежиссированного госпереворота, несмотря на готовность властей к конструктивным действиям по выходу из кризиса.
Моралес заявил об отставке с поста президента на фоне беспорядков, в которые переросли массовые акции против его переизбрания в четвертый раз. Ранее он охарактеризовал эти события как государственный переворот.
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