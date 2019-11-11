В Кремле отреагировали на отставку руководства Боливии во главе с Моралесом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с комментарием в связи с отставкой руководства Боливии. По словам представителя Кремля, Москва надеется, что политическая обстановка в Боливии будет развиваться в дальнейшем в соответствии с законом и без вмешательства сил извне.

Песков призвал к спокойствию и выразил надежду, что боливийский народ самостоятельно будет решать свою судьбу, передает RT. Ранее об уходе со своих постов объявили президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также председатели обеих палат парламента.

Вторая вице-спикер сената Жанин Аньес заявила, что полномочия главы государства переходят к ней. МИД России призвал все политические силы этой южноамериканской страны к поиску законного выхода из политического кризиса.