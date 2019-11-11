Боливийский переворот: Борьба двух социалистов без участия Кремля

Россия рассчитывает на развитие ситуации в Боливии по закону и без вмешательства извне, уточнил в понедельник позицию Кремля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. По некоторым данным, он пытается покинуть страну.

В российском МИДе отметили, что в Москве «с тревогой» смотрят на драматические события в Боливии, инициированные оппозиционными силами. Развитие событий в Боливии происходит «по лекалам срежиссированного госпереворота», подчёркивается в заявлении ведомства.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что есть все формальные основания говорить о перевороте в Боливии.

«Армия не наделена по конституции функциями назначения президента. Это значит, что формально, когда армия советует ему уходить с поста – это переворот. В этом веке в Боливии армия спокойно сидела в казармах (в отличие от прошлого, когда в стране было несколько военных переворотов). И про армию никто не вспоминал в Боливии. Сейчас она напомнила, что у неё есть своё мнение, и довольно авторитетное – оно опирается на штыки», - подчеркнул собеседник НСН.

Говоря о причинах протеста, Травкин обратил внимание не то, что президент Моралес не справился с избирательным процессом.

«Он рассчитывал, что его социалистический проект поддерживает большинство населения. Конечно, так оно и есть. Это показал первый тур выборов, на которых основным соперником Моралеса стал социалист и разрыв между ними в первом туре чуть более 10 % (Главный соперник президента Карлос Меса отказался признать результаты выборов – НСН). И тут решающую роль начинают играть личностные качества того или иного политика, отношение к нему населения. Поэтому, проголосовав в целом за социалистический проект, боливийские избиратели решили, что хватит одному человеку править полтора десятилетия. Вот потому всё и произошло», - отметил главный редактор журнала.