Боливийский переворот: Борьба двух социалистов без участия Кремля
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» в эфире НСН отметил, что Вашингтон напрасно обвиняет в низложении Моралеса «сотрудников Росатома».
Россия рассчитывает на развитие ситуации в Боливии по закону и без вмешательства извне, уточнил в понедельник позицию Кремля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. По некоторым данным, он пытается покинуть страну.
В российском МИДе отметили, что в Москве «с тревогой» смотрят на драматические события в Боливии, инициированные оппозиционными силами. Развитие событий в Боливии происходит «по лекалам срежиссированного госпереворота», подчёркивается в заявлении ведомства.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что есть все формальные основания говорить о перевороте в Боливии.
«Армия не наделена по конституции функциями назначения президента. Это значит, что формально, когда армия советует ему уходить с поста – это переворот. В этом веке в Боливии армия спокойно сидела в казармах (в отличие от прошлого, когда в стране было несколько военных переворотов). И про армию никто не вспоминал в Боливии. Сейчас она напомнила, что у неё есть своё мнение, и довольно авторитетное – оно опирается на штыки», - подчеркнул собеседник НСН.
Говоря о причинах протеста, Травкин обратил внимание не то, что президент Моралес не справился с избирательным процессом.
«Он рассчитывал, что его социалистический проект поддерживает большинство населения. Конечно, так оно и есть. Это показал первый тур выборов, на которых основным соперником Моралеса стал социалист и разрыв между ними в первом туре чуть более 10 % (Главный соперник президента Карлос Меса отказался признать результаты выборов – НСН). И тут решающую роль начинают играть личностные качества того или иного политика, отношение к нему населения. Поэтому, проголосовав в целом за социалистический проект, боливийские избиратели решили, что хватит одному человеку править полтора десятилетия. Вот потому всё и произошло», - отметил главный редактор журнала.
Собеседник НСН предложил прогноз развития боливийской ситуации.
«Как будут развиваться события? Армия только говорит, что президент должен уйти, но не действует. А полиция против президента действует. Ушли в отставку все, кто по конституции должен взять на себя временное руководство страной после отставки Моралеса – руководители парламента и др. Сейчас стоит задача: организовать как парламентские, так и президентские выборы. Многое зависит от того, когда и как они пройдут», - считает Травкин.
По его мнению, российско – боливийских отношениям пока ничего не угрожает.
«С Россией у Боливии хорошие отношения, несмотря на то, что боливийское правительство социалистическое, а наше – отнюдь нет. Но нас объединяют прагматичные интересы в торговле, в научно-техническом сотрудничестве (Росатом там строит реактор в научных целях, работают в стране наши газовики, нефтяники, транспортники). Если среди тех, кто в Боливии вступает в борьбу за власть люди здравомыслящие, то они не будут отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной», - предположил собеседник агентства.
Владимир Травкин не считает серьёзными утверждения Вашингтона, что за протестами в Боливии и Чили стоит Москва, а частности, что оппонентов Моралеса консультировали «сотрудники Ростатома».
«В Боливии протестуют против левого президента, в Чили против правого. По традиции ищут руку Москвы. Получается, что Москва замешена в обоих случаях. Это странные утверждения», - заключил Травкин.
Ранее НСН сообщала, что победа на октябрьских выборах в Аргентине Фернандеса «подтвердила отказ от правого тренда в Латинской Америке».
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